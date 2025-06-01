Харківщина втратила військового, який служив на Бахмутському та Курському напрямках

28 травня помер військовослужбовець із селища Зачепилівка Берестинського району Харківської області. Єгор Клєщинов служив у 17-й окремій Криворізькій бригаді.

Про це пише видання Берестин.info.

Єгор Клєщинов народився у 1976 році, мешкав у селищі Зачепилівка.

Служив командиром відділення протитанкових керованих ракет у 17-й окремій Криворізькій бригаді імені Костянтина Пестушка.

Брав участь у бойових діях на Бахмутському, Соледарському та Курському напрямках. Захисник помер 28 травня.

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