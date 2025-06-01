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Харківщина втратила військового, який служив на Бахмутському та Курському напрямках

Харківщина втратила військового, який служив на Бахмутському та Курському напрямках

28 травня помер військовослужбовець із селища Зачепилівка Берестинського району Харківської області. Єгор Клєщинов служив у 17-й окремій Криворізькій бригаді.

Про це пише видання Берестин.info.

Єгор Клєщинов народився у 1976 році, мешкав у селищі Зачепилівка.

Служив командиром відділення протитанкових керованих ракет у 17-й окремій Криворізькій бригаді імені Костянтина Пестушка.

Брав участь у бойових діях на Бахмутському, Соледарському та Курському напрямках. Захисник помер 28 травня.

Агентство Телевидения Новости

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