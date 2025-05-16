Харківщина 16 травня

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 4 населені пункти Харківської області.

Внаслідок обстрілів у с. Малий Бурлук Великобурлуцької громади постраждала 88-річна жінка.

Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️ 3 некеровані авіаційні ракети;

▪️ 4 КАБ.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️ у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок, приміщення бібліотеки, електромережі;

▪️ в Ізюмському районі пошкоджено 5 приватних будинків, базу відпочинку;

▪️ у Харківському районі пошкоджено приватний будинок.

Упродовж минулої доби зафіксовано 165 бойових зіткнень.

▪️ на Харківському напрямку противник шість разів проводив наступальні дії поблизу населених пунктів Вовчанськ, Глибоке та в бік Високої Яруги, Довгенького і Кудіївки;

▪️ на Куп’янському напрямку відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в бік Піщаного та в районах Загризового і Кругляківки.

Джерело: https://t.me/synegubov/14297

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