Харківські нацгвардійці показали відео знищення російської ДРГ

Бійці 5-ї Слобожанської бригади НГУ знищили диверсійно-розвідувальну групу російських військових у їхній схованці. Також уражено спостережні та артилерійські позиції противника.

Про це повідомили у 5-й Слобожанській бригаді НГУ «Скіф».

Під час однієї з операцій оператори БпЛА уразили спостережну позицію окупантів.

Також розвідувальний дрон виявив рух групи диверсантів та простежив за ними до місця укриття. Після цього інший безпілотник завдав удару по їхній схованці.

Окрім цього, бійці знищили замасковану позицію російських артилеристів за допомогою ударного дрона.

