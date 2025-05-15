Харківські нацгвардійці знищили ворожі укриття і техніку за дронами: відео

Оператори БпЛА 5-ї Слобожанської бригади НГУ завдали точних ударів по позиціях окупантів на Харківському напрямку. Знищено пункт операторів ворожих дронів, фортифікаційну споруду та замасковану вогневу точку.

Про це повідомили у 5-й Слобожанській бригаді НГУ «Скіф».

Аеророзвідкою нацгвардійців у лісосмузі була виявлена позиція російських загарбників – пункт дислокації підрозділу операторів ворожих БпЛА. Гвардійці вдарили по противнику за допомогою дронів. Пункт дислокації та розташовані на ньому генератор, старлінк, антени, запаси палива були знищені. На місці розташування ємностей з паливом та генератора виникла пожежа, яка перекинулась на бліндаж операторів російських БпЛА.

Також на Харківському напрямку була виявлена фортифікаційна споруда ворога з обладнаною бійницею, що була розташована у тактично вигідній точці. За допомогою нічного ударного бомбера оператори БпЛА вночі змогли за допомогою лише одного скиду влучити у фортифікаційну споруду російських окупантів. Як показало ранкове спостереження аеророзвідки, рух ворога на цій позиції вже не спостерігався.

На іншій локації було виявлено точку для ведення вогню, яку російські загарбники замаскували під покинуту. Спостереження показало, що на позиції постійно перебувають два російські окупанти.

«За допомогою FPV-дрону оператори БпЛА Слобожанських «Скіфів» розібрали ворожу позицію. Як показало подальше відеоспостереження, рух ворога на ній більше не спостерігався», – розповіли в підрозділі.

Агентство Телевидения Новости