Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 06 серпня 2025 року від ДСНС
Протягом доби з 05 по 06 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 33 оперативних виїзди:
✅11 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких пов’язана з ворожим обстрілом;
✅4 – на проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;
✅2 – на перевірку після обстрілів;
✅1 – чергування;
✅8 – на допомогу населенню;
✅7 – інші виїзди.
За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 1 пожежі, спричиненою ворожими обстрілами у Ізюмському районі області. У с. Піски - Радьківські Борівської громади горів дах нежитловий будівлі на площі пожежі 5 м кв. Постраждалих немає.
Ліквідовано 4 пожежі в природних екосистемах на загальній площі 1 га.
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 91 одиницю вибухонебезпечних предметів.
❗️Шановні харків’яни! Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”! Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.
Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV