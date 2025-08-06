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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 06 серпня 2025 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 06 серпня 2025 року від ДСНС

Протягом доби з 05 по 06 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 33 оперативних виїзди:

✅11 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких пов’язана з ворожим обстрілом;

✅4 – на проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

✅2 – на перевірку після обстрілів;

✅1 – чергування;

✅8 – на допомогу населенню;

✅7 – інші виїзди.

За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 1 пожежі, спричиненою ворожими обстрілами у Ізюмському районі області. У с. Піски - Радьківські Борівської громади горів дах нежитловий будівлі на площі пожежі 5 м кв. Постраждалих немає.

Ліквідовано 4 пожежі в природних екосистемах на загальній площі 1 га.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 91 одиницю вибухонебезпечних предметів.

❗️Шановні харків’яни! Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”! Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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