Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 07 серпня 2025 року від ДСНС

● Протягом доби з 06 по 07 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 27 оперативних виїздів:

✅ 13 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких пов’язана з ворожим обстрілом;

✅ 4 – на проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

✅ 1 – на перевірку після обстрілів;

✅ 5 – на допомогу населенню;

✅ 4 – інші виїзди.

● За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 1 пожежі, спричиненої ворожим обстрілом в Чугуївському районі області.

● Вночі окупаційні сили країни агресора здійснили атаку ударними БпЛА по селу Хотімля Старосалтівської громади Чугуївського району. Внаслідок влучання зайнялась пожежа у двоповерховій будівлі, де горіли конструктивні елементи на площі 30 м кв. На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих. До ліквідації наслідків ворожого терору залучались 9 рятувальників та 3 одиниці техніки ДСНС, у т.ч. медичний розрахунок, а також вогнеборці місцевої пожежної охорони із селища Вільча.

● Ліквідовано 6 пожеж в природних екосистемах на загальній площі 2530 м кв. Під час гасіння однієї з таких пожеж у селищі Коломак Богодухівського району врятовано чоловіка, 1952 року народження.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 71 одиницю вибухонебезпечних предметів.

Шановні харків’яни❗ Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”❗ Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

