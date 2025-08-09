Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 09 серпня 2025 року від ДСНС

● Протягом доби з 08 по 09 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 43 оперативних виїзди:

✅️ 30 – на ліквідацію пожеж, 18 з яких пов’язані з ворожими обстрілами;

✅️ 4 – на проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

✅️ 7 – на допомогу населенню;

✅️ 2 – інші виїзди.

● За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 18 пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Ізюмському, Куп’янському, Чугуївському, Харківському та Богодухівському районах області.

- Богодухівський район: внаслідок влучання БпЛА горіла неексплуатуєма адміністративна будівля. Попередньо постраждалих немає.

- Чугуївський район: відбулось загоряння в житловому будинку. Постраждало 6 людей (з них 1 дитина).

- Ізюмський район: горіли адміністративна будівля, навчальний заклад та приватний будинок.

- Куп'янський район: горіли гаражі та автівки, адміністративна будівля, навчальний заклад та об'єкт сільгосппризначення. Попередньо постраждалих осіб не має.

Ліквідовано 5 пожеж в природних екосистемах на загальній площі 18,7 га.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 78 одиниць вибухонебезпечних предметів.

● 8 серпня у селі Дослідне Чкалівської громади Чугуївського району стався вибух невідомого вибухонебезпечного предмету, ймовірно міни ПФМ-1 «Пелюстка». Постраждав 49-річний чоловік. За попередньою інформацією детонація боєприпасу сталась під час косіння трави. Постраждалого з травмами обличчя госпіталізовано до лікувального закладу.

Шановні харків’яни! Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”! Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

