Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 1 березня 2025 року від ДСНС

● Протягом доби з 28 лютого по 1 березня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 34 оперативних виїзди, з яких:

✅️15 – на ліквідацію пожеж, 5 з яких пов'язані з ворожими обстрілами;

✅️8 - обстеження території після обстрілів;

✅️7 – на допомогу населенню;

✅️4 – інші виїзди.

За добу на Харківщині зафіксовано 5 пожеж спричинених ворожими обстрілами у Київському, Шевченківському та Новобаварському районах Харкова, а також у Харківському районі області.

● Вночі ворог завдав масованих ударів по Харкову та передмістю. В результаті атаки БпЛА сталися пошкодження будівлі медзакладу, житлових будинків, гаражів, торгівельного центру, магазинів, АЗС, автосалону та інших об’єктів цивільної інфраструктури. Також пошкоджена будівля пожежно-рятувального підрозділу, а саме скління вікон, вхідних дверей та воріт. Виникло чотири осередки пожеж. Один з безпілотників поцілив у триповерхову будівлю медзакладу. Сталася пожежа на даху площею 15 м кв. Співробітниками ДСНС, Нацполіції, медиками і волонтерами врятовано 64 особи, з них 56 пацієнтів лікарні та одну дитину. До ліквідації ворожої атаки залучались 98 рятувальників та 22 одиниці техніки ДСНС. Загалом постраждало 11 осіб, з них 2 дитини.

● Ще одна пожежа в результаті ворожого обстрілу сталася у с. Безруки Дергачівської громади. Неподалік приватного сектору горіла трава на площі 800 м кв. Жертв та постраждалих немає.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 28 одиниць вибухонебезпечних предметів.

‼️Шановні харків’яни! Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”! Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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