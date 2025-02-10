Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 10 лютого 2025 року від ДСНС
Протягом доби з 9 по 10 лютого рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 15 оперативних виїздів, з яких:
✅️ 11 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких пов'язана з ворожим обстрілом;
✅️ 3 – на допомогу населенню;
✅️ 1 – інші виїзди.
За добу на Харківщині зафіксована 1 пожежа спричинена ворожими обстрілами у Чугуївському районі області. У с. Бугаївка Вовчанської громади горіла господарча споруда.
Протягом доби рятувальники ДСНС залучались до проведення заходів з евакуації мешканців міста Купʼянська. За допомогою броньованого автомобіля вивезли 3 особи.
Шановні харків’яни! Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”! Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.
Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV