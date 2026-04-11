Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 11 квітня 2026 року від ДСНС
● Протягом доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 25 оперативних виїздів:
✅ 5 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких пов’язані з ворожими обстрілами;
✅ 5 – на перевірку після ворожих обстрілів;
✅ 1 – для проведення аварійно-рятувальних та інженерних робіт;
✅ 7 – на допомогу населенню;
✅ 4 – на ідентифікацію ВНП;
✅ 3 – інші виїзди.
● На Харківщині рятувальники ДСНС залучалися до гасіння 3 пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Куп’янському, Лозівському та Харківському районах області.
● Вночі проти 11 квітня ворожий БПЛА влучив в адміністративну будівлю в селищі Великий Бурлук Куп’янського району. Внаслідок атаки сталася пожежа площею 60 м кв. Без постраждалих.
● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 18 одиниць вибухонебезпечних предметів.
