Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 11 квітня 2026 року від ДСНС

● Протягом доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 25 оперативних виїздів:

✅ 5 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких пов’язані з ворожими обстрілами;

✅ 5 – на перевірку після ворожих обстрілів;

✅ 1 – для проведення аварійно-рятувальних та інженерних робіт;

✅ 7 – на допомогу населенню;

✅ 4 – на ідентифікацію ВНП;

✅ 3 – інші виїзди.

● На Харківщині рятувальники ДСНС залучалися до гасіння 3 пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Куп’янському, Лозівському та Харківському районах області.

● Вночі проти 11 квітня ворожий БПЛА влучив в адміністративну будівлю в селищі Великий Бурлук Куп’янського району. Внаслідок атаки сталася пожежа площею 60 м кв. Без постраждалих.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 18 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Шановні харків’яни❗ Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”❗ Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

