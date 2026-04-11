Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:14
Просмотров: 36

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 11 квітня 2026 року від ДСНС

● Протягом доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 25 оперативних виїздів:

✅ 5 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких пов’язані з ворожими обстрілами;

✅ 5 – на перевірку після ворожих обстрілів;

✅ 1 – для проведення аварійно-рятувальних та інженерних робіт;

✅ 7 – на допомогу населенню;

✅ 4 – на ідентифікацію ВНП;

✅ 3 – інші виїзди.

● На Харківщині рятувальники ДСНС залучалися до гасіння 3 пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Куп’янському, Лозівському та Харківському районах області.

● Вночі проти 11 квітня ворожий БПЛА влучив в адміністративну будівлю в селищі Великий Бурлук Куп’янського району. Внаслідок атаки сталася пожежа площею 60 м кв. Без постраждалих.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 18 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Шановні харків’яни❗ Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”❗ Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 