Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 11 травня 2025 року від ДСНС

● Протягом доби з 10 по 11 травня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 26 оперативних виїздів:

✅10 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких пов’язані з ворожими обстрілами;;

✅1 – на проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

✅8 – на допомогу населенню;

✅7 – інші виїзди.

● За добу на Харківщині зафіксовано 2 пожежі, спричинені ворожими обстрілами у Куп’янському та Богодухівському районах області.

● Вдень ворожі війська завдали удару по житловому сектору міста Куп’янськ. Внаслідок обстрілу горів житловий будинок на площі 110 м кв. Також пошкоджено 4 приватних будинки, гаражі, автомобіль. Постраждало двоє людей.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 84 одиниці вибухонебезпечних предметів.

❗Шановні харків’яни! Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”! Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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