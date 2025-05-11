Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 11 травня 2025 року від ДСНС
● Протягом доби з 10 по 11 травня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 26 оперативних виїздів:
✅10 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких пов’язані з ворожими обстрілами;;
✅1 – на проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;
✅8 – на допомогу населенню;
✅7 – інші виїзди.
● За добу на Харківщині зафіксовано 2 пожежі, спричинені ворожими обстрілами у Куп’янському та Богодухівському районах області.
● Вдень ворожі війська завдали удару по житловому сектору міста Куп’янськ. Внаслідок обстрілу горів житловий будинок на площі 110 м кв. Також пошкоджено 4 приватних будинки, гаражі, автомобіль. Постраждало двоє людей.
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 84 одиниці вибухонебезпечних предметів.
❗Шановні харків’яни! Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”! Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.
Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV