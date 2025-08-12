Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 12 серпня 2025 року від ДСНС

Протягом доби з 11 по 12 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 23 оперативних виїзди:

✅8 – на ліквідацію пожеж;

✅2 – на проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

✅5 – на допомогу населенню;

✅1 – на чергування;

✅7 – інші виїзди.

За добу на Харківщині не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами.

Ліквідовано 3 пожежі в природних екосистемах на загальній площі 1 га.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 71 одиницю вибухонебезпечних предметів.

❗️Шановні харків’яни! Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”! Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

