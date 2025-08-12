Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 12 серпня 2025 року від ДСНС
Протягом доби з 11 по 12 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 23 оперативних виїзди:
✅8 – на ліквідацію пожеж;
✅2 – на проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;
✅5 – на допомогу населенню;
✅1 – на чергування;
✅7 – інші виїзди.
За добу на Харківщині не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами.
Ліквідовано 3 пожежі в природних екосистемах на загальній площі 1 га.
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 71 одиницю вибухонебезпечних предметів.
❗️Шановні харків’яни! Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”! Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.
Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV