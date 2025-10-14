Надзвичайне
Сегодня 08:28
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 14 жовтня 2025 року від ДСНС

● Протягом доби з 13 по 14 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 29 оперативних виїздів:

● Протягом доби з 13 по 14 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 29 оперативних виїздів:

7 – на ліквідацію пожеж, 4 з яких пов’язані з ворожими обстрілами;

7 – на перевірку територій після обстрілів;

2 – проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

8 – на допомогу населенню;

5 – інші виїзди.

● На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння 4 пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Богодухівському, Куп'янському районах області та в м. Харків.

● Вночі російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по Харкову. Одне з влучань зафіксоване по території лікарні у Салтівському районі міста. Частково зруйнована одноповерхова будівля гаражу, пошкоджені триповерхова будівля медзакладу, будівля підприємства та легкові автомобілі. Сталося 2 осередки займання. Постраждало 57 осіб, 6 з яких отримали поранення склом, 51 — гостру реакції на стрес.

● У селищі Великий Бурлук після влучання ударних БпЛА зайнялись 2 житлових будинки та 2 господарчі споруди на площі 500 м кв. Постраждалих немає.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 77 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Шановні харків’яни❗ Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”❗ Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

