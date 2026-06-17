Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 17 червня 2026 року від ДСНС

● Протягом доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 39 оперативних виїздів:

✅14 – на ліквідацію пожеж, з них 5 – пов’язані з ворожими обстрілами;

✅6 – на перевірку після ворожих обстрілів;

✅1 – для проведення аварійно-рятувальних та інженерних робіт;

✅7 – на ідентифікацію вибухонебезпечних предметів;

✅5 – на допомогу населенню;

✅6 – інші виїзди.

● На Харківщині рятувальники ДСНС ліквідували наслідки ворожих атак у Чугуївському, Богодухівському, Харківському районах області та в місті Харків.

● У селі Старий Салтів Чугуївського району внаслідок удару БпЛА горів одноповерховий житловий будинок та господарча споруда. Постраждала 1 людина.

● У Харкові внаслідок одного з влучань ударного безпілотника по території цивільного підприємства у Холодногірському районі виникла пожежа. Крім того, у Основ’янському районі міста горіла трава на відкритій території. Силами підрозділів ДСНС загоряння оперативно ліквідовані.

● У місті Дергачі Харківського району внаслідок ракетного удару горів металевий контейнер на території підприємства. Пошкоджено складську будівлю та 4 автомобілі. Постраждалих немає.

▶ ️За добу ліквідовано 3 пожежі в екосистемах на загальній площі понад 1 Га.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 55 одиниць вибухонебезпечних предметів.

● 16 червня на автошляху Золочів – Клинова – Новоселівка у Богодухівському районі автомобіль наїхав на вибухонебезпечний предмет. Внаслідок вибуху постраждала одна людина. Усі обставини події встановлюють правоохоронці.

⚠️Шановні харків’яни! Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”! Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/23474

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