Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 17 жовтня 2025 року

● Протягом доби з 16 по 17 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 37 оперативних виїздів:

✅ 14 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких пов’язана з ворожими обстрілами;

✅ 3 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

✅ 11 – на допомогу населенню;

✅ 9 – інші виїзди.

● На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння 1 пожежі, спричиненої ворожими обстрілами в Чугуївському районі області.

● Близько 17:00 російська авіація завдала удару керованими авіабомбами по агропідприємству у селі Сковородинівка Богодухівського району. Під час обстеження місця обстрілу виявлені пошкодження двох складських приміщень. На щастя, обійшлось без постраждалих та пожеж.

● Протягом доби рятувальники продовжували ліквідацію наслідків комбінованої ракетно-дронової атаки, яку ворог здійснив напередодні на об’єкти критичної інфраструктури Харківщини.

● Під час однієї з побутових пожеж, що сталася через порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печі на твердому паливі, постраждав 71-річний чоловік. З опіками тулуба його госпіталізували до лікувального закладу.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 64 одиниці вибухонебезпечних предметів.

● У Немишлянському районі Харкова під час спроби розібрати БпЛА невстановленого типу на території приватного домоволодіння стався вибух, внаслідок якого постраждав 24-річний чоловік.

Шановні харків’яни❗ Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”❗ Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

