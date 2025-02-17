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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 17 лютого 2025 року

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 17 лютого 2025 року

● Протягом доби з 16 по 17 лютого рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 16 оперативних виїздів:

✅9 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких пов'язана з ворожим обстрілом;

✅4 – на допомогу населенню;

✅1 – обстеження території після обстрілу;

✅2 – інші виїзди.

● Вночі в результаті ворожого удару по житловому сектору у Холодногірському районі міста Харкова, були пошкоджені господарча споруда скління вікон 14 житлових будинків. Горіли залишки безпілотника на площі 3 м кв. Постраждало 3 жінки (гостра реакція на стрес).

● Також співробітники ДСНС залучались до обстеження території після обстрілу у Богодухівському районі.

● Протягом доби рятувальники за допомогою броньованого автомобіля вивезли із прифронтового села Піски-Радьківські Борівської громади Ізюмського району до евакуаційного пункту 2 цивільних осіб.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 2 одиниці вибухонебезпечних предметів.

❗Шановні харків’яни! Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”! Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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