Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:00
Просмотров: 18

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 20 березня 2026 року від ДСНС

● Протягом доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 26 оперативних виїздів:

✅ 11 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких пов’язані з ворожими обстрілами;

✅ 2 – на перевірку після ворожих обстрілів;

✅ 3 – для проведення аварійно-рятувальних та інженерних робіт;

✅ 6 – на допомогу населенню;

✅ 3 — на ідентифікацію ВНП.

✅ 1 – інший виїзд.

● На Харківщини рятувальники ДСНС залучались до гасіння 2 пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Богодухівському районі області. Горіли об’єкт цивільної інфраструктури та житловий будинок.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 14 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Шановні харків’яни❗️ Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”❗️ Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 