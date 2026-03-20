Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 20 березня 2026 року від ДСНС
● Протягом доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 26 оперативних виїздів:
✅ 11 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких пов’язані з ворожими обстрілами;
✅ 2 – на перевірку після ворожих обстрілів;
✅ 3 – для проведення аварійно-рятувальних та інженерних робіт;
✅ 6 – на допомогу населенню;
✅ 3 — на ідентифікацію ВНП.
✅ 1 – інший виїзд.
● На Харківщини рятувальники ДСНС залучались до гасіння 2 пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Богодухівському районі області. Горіли об’єкт цивільної інфраструктури та житловий будинок.
● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 14 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Шановні харків’яни❗️ Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”❗️ Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.
Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV