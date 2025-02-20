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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 20 лютого 2025 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 20 лютого 2025 року від ДСНС

● Протягом доби з 19 по 20 лютого рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 28 оперативних виїздів:

✅17– на ліквідацію пожеж, 5 з яких пов'язані з ворожим обстрілом;

✅4 – на допомогу населенню;

✅1 – обстеження території після обстрілу;

✅6 – інші виїзди.

● За добу на Харківщині зафіксована 5 пожеж спричинених ворожими обстрілами у Куп’янському, Берестинському, Ізюмському та Богодухівському районах області.

● Протягом дня ворожа авіація завдавала ударів по приватному сектору м. Куп’янськ. В результаті обстрілу сталася руйнація житлового будинку, з послідуючим займанням дерев’яних конструкцій. Площа пожежі склала 10 м кв. Пошкоджено поруч розташовані житлові будинки. З-під завалів рятувальники вилучили тіло загиблого чоловіка 1965 р.н.

За іншою адресою горіла господарча споруда на площі 50 м кв. Постраждалих немає. Пожежі були оперативно ліквідовані.

● Також співробітники ДСНС залучались до обстеження території після обстрілу у Слобідському районі м. Харкова. Внаслідок влучання БПЛА пошкоджено обладнання підприємства та автомобілі. Постраждалих немає.

● О 20:49 сталася побутова пожежа на проспекті Ювілейному Салтівського району Харкова. У підвальному приміщенні горів одяг на тілі та дерев’яна лавка площею 3 м кв. В її осередку вогнеборці виявили тіло людини. Причина загоряння — встановлюється.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 53 одиниці вибухонебезпечних предметів.

❗Шановні харків’яни! Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”! Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

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