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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 21 лютого 2025 року від ДСНс

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 21 лютого 2025 року від ДСНс

● Протягом доби з 20 по 21 лютого рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативних виїзди:

✅11– на ліквідацію пожеж, 1 з яких пов'язана з ворожим обстрілом;

✅3 – на допомогу населенню;

✅1 – обстеження території після обстрілу;

✅7 – інші виїзди.

● За добу на Харківщині зафіксовано 1 пожежу спричинену ворожими обстрілами у Куп’янському районі області.

● Вдень ворожа авіація завдавала удару по селищу Куп’янськ-Вузловий. Сталася пожежа в господарчій споруді на площі 10 м кв. Постраждало 2 осіб.

● Також рятувальники залучались до обстеження території в результаті обстрілу селища Великий Бурлук Куп’янського району.

● О 02:18 сталася побутова пожежа в селі Сніжків Богодухівського району. В двохповерховому будинку на другому поверсі в житловій кімнаті горіло ліжко та домашні речі на площі 2 м кв. В її осередку вогнеборці виявили тіло 59-річного чоловіка. Причина загоряння — встановлюється.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 37 одиниць вибухонебезпечних предметів.

❗Шановні харків’яни! Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”! Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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