Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 21 травня 2025 року від ДСНС

Протягом доби з 20 по 21 травня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 17 оперативних виїздів:

✅️7 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких пов’язана з ворожими обстрілами;

✅️1 – на проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

✅️2 – на допомогу населенню;

✅️1 – на перевірку місць обстрілів;

✅️6 – інші виїзди.

За добу на Харківщині зафіксована 1 пожежа, спричинена ворожими обстрілами у Харківському районі області.

20 травня у селі Лукашове Чугуївського району, рухаючись ґрунтовою стежкою, 62-річна місцева мешканка наступила на невідомий вибуховий предмет, ймовірно міну ПФМ-1 «Пелюстка». Внаслідок вибуху вона отримала мінно-вибухову травму ступні. Постраждалу госпіталізовано.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 21 вибухонебезпечний предмет.

Шановні харків’яни! Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”! Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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