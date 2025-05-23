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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 23 травня 2025 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 23 травня 2025 року від ДСНС

● Протягом доби з 22 по 23 травня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 27 оперативних виїздів:

✅14 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких пов’язані з ворожими обстрілами;

✅1 – на проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

✅6 – на допомогу населенню;

✅1 – на перевірку місць обстрілів;

✅5 – інші виїзди.

● За добу на Харківщині зафіксовані 3 пожежі спричинені ворожими обстрілами в Харківському та Куп'янському районах області.

● Рано вранці російські війська завдали ударів БПЛА по селищу Печеніги Чугуївського району. За різними адресами виникли пожежі. Горять будівлі цивільних підприємств та автомобіль. За попередніми даними постраждала одна особа. Ліквідація пожеж триває.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 101 одиницю вибухонебезпечних предметів.

❗Шановні харків’яни! Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”! Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

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