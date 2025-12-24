Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 24 грудня 2025 року від ДСНС
‼️Протягом доби з 23 по 24 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 30 оперативних виїздів:
✅9 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких пов’язана з ворожим обстрілом;
✅3 – для проведення інженерних робіт;
✅4– на перевірку після ворожого обстрілу;
✅11 – на допомогу населенню;
✅3 – інші виїзди.
На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння 1 пожежі, спричиненої ворожим обстрілом.
У с. Івано-Шийчине Богодухівського району внаслідок ударів в оселі трапилась пожежа площею 40 м кв. На щастя, на той час будинок був порожній, тому обійшлося без постраждалих.
Вночі сталася побутова пожежа в м. Дергачі Харківського району. Горіли домашні речі в приватному будинку на площі 20 м кв. На місці пожежі врятовано 2 жінки: 1971 р.н. та 1939р.н.
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 56 одиниць вибухонебезпечних предметів.
❗️ Шановні харків’яни❗️ Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”❗️ Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.
Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV