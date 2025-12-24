Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 24 грудня 2025 року від ДСНС

‼️Протягом доби з 23 по 24 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 30 оперативних виїздів:

✅9 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких пов’язана з ворожим обстрілом;

✅3 – для проведення інженерних робіт;

✅4– на перевірку після ворожого обстрілу;

✅11 – на допомогу населенню;

✅3 – інші виїзди.

На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння 1 пожежі, спричиненої ворожим обстрілом.

У с. Івано-Шийчине Богодухівського району внаслідок ударів в оселі трапилась пожежа площею 40 м кв. На щастя, на той час будинок був порожній, тому обійшлося без постраждалих.

Вночі сталася побутова пожежа в м. Дергачі Харківського району. Горіли домашні речі в приватному будинку на площі 20 м кв. На місці пожежі врятовано 2 жінки: 1971 р.н. та 1939р.н.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 56 одиниць вибухонебезпечних предметів.

❗️ Шановні харків’яни❗️ Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”❗️ Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

