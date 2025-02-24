Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 24 лютого 2025 року від ДСНС

● Протягом доби з 23 по 24 лютого рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 23 оперативних виїзди:

✅13 – на ліквідацію пожеж;

✅1 – обстеження території після обстрілу;

✅5 – на допомогу населенню;

✅4 – інші виїзди.

● За добу на Харківщині не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Співробітники ДСНС залучались до обстеження території після обстрілу у Київському районі м. Харкова.

● Близько 20:30 на номер «101» надійшло повідомлення, що в селі Дар-Надежда Берестинського району внаслідок пожежі загинула жінка 1942 року народження. Пожежа самоліквідована. Підрозділи ДСНС не залучалися.

● О 01:01 сталася побутова пожежа в Індустріальному районі міста Харкова. Там в п’ятиповерховому будинку на третьому поверсі в квартирі горіли домашні речі та сміття на площі 10 м кв. З осередку пожежі вогнеборці врятували жінку 1948 року народження. Ліквідація пожежі о 02:30. Причина загоряння встановлюється.

23 лютого в селі Полтава Шевченківської громади Куп’янського району на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався 38-річний чоловік. Потерпілого доставлено до центральної лікарні.

❗️Шановні харків’яни! Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”! Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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