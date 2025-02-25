Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 25 лютого 2025 року від ДСНС
● Протягом доби з 24 по 25 лютого рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 20 оперативних виїздів:
✅8– на ліквідацію пожеж, 1 з яких пов'язана з ворожим обстрілом;
✅6 – на допомогу населенню;
✅2 – обстеження території після обстрілу;
✅4– інші виїзди.
● За добу на Харківщині зафіксовано 1 пожежу спричинену ворожими обстрілами у Харківському районі.
● Вдень російська авіація завдала удару по прифронтовому населеному пункту Дергачівської громади. У результаті влучання авіабомби в с. Цупівка сталися руйнування та пошкодження житлового сектору. Виникла пожежа у 2 приватних будинках. За попередніми даними постраждали 4 людини. Під завалами житлового будинку можливо ще є людина. На місці події під постійною загрозою повторних ворожих обстрілів працюють підрозділи ДСНС: рятувальники ліквідовують загоряння та розбирають завали.
● Також співробітники ДСНС залучались до обстеження території після обстрілу у Дергачівській громаді Харківського району.
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 35 одиниць вибухонебезпечних предметів.
❗️Шановні харків’яни! Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”! Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.
Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV