Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 25 лютого 2025 року від ДСНС

● Протягом доби з 24 по 25 лютого рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 20 оперативних виїздів:

✅8– на ліквідацію пожеж, 1 з яких пов'язана з ворожим обстрілом;

✅6 – на допомогу населенню;

✅2 – обстеження території після обстрілу;

✅4– інші виїзди.

● За добу на Харківщині зафіксовано 1 пожежу спричинену ворожими обстрілами у Харківському районі.

● Вдень російська авіація завдала удару по прифронтовому населеному пункту Дергачівської громади. У результаті влучання авіабомби в с. Цупівка сталися руйнування та пошкодження житлового сектору. Виникла пожежа у 2 приватних будинках. За попередніми даними постраждали 4 людини. Під завалами житлового будинку можливо ще є людина. На місці події під постійною загрозою повторних ворожих обстрілів працюють підрозділи ДСНС: рятувальники ліквідовують загоряння та розбирають завали.

● Також співробітники ДСНС залучались до обстеження території після обстрілу у Дергачівській громаді Харківського району.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 35 одиниць вибухонебезпечних предметів.

❗️Шановні харків’яни! Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”! Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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