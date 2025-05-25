Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 25 травня 2025 року від ДСНС

● Протягом доби з 24 по 25 травня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 48 оперативних виїздів:

✅ 29 – на ліквідацію пожеж, 8 з яких пов’язані з ворожими обстрілами;

✅ 1 – на проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

✅ 3 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

✅ 7 – на допомогу населенню;

✅ 8 – інші виїзди.

● За добу на Харківщині рятувальники загасили 8 пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Ізюмському, Куп'янському та Чугуївському районах області.

● Зранку 24 травня рятувальники загасили пожежу на території приватного домоволодіння площею 50 м кв. у селі Василівка Вовчанської громади, обстріляного напередодні, та загоряння сухостою площею 500 м кв. на відкритій місцевості на околиці села Дуванка Шевченківської громади, куди влучив ударний БпЛА. Також вранці ворожі обстріли спричинили пожежі на території лісових масивів Борівського та Сеньківського лісництв поблизу прифронтового села Новоплатонівка Борівської громади. Горіла лісова підстилка на загальній площі понад 9 га. Рятувальникам доводилось працювати під загрозою повторних обстрілів.

● Вночі проти 25 травня окупанти здійснили масований обстріл ударними БпЛА населених пунктів Харківщини.

• У Харкові внаслідок серії вибухів постраждали 3 цивільних людей, зокрема 14-річний хлопчик, пошкоджено скління житлових багатоповерхових будинків, дах і фасад офісної будівлі, а також дах та перекриття виробничої будівлі приватного підприємства. Пожеж у місті не зафіксовано.

• У селищі Печеніги Чугуївського району ворожі дрони атакували раніше зруйновану будівлю навчального закладу, а також адміністративну будівлю в якій сталась пожежа на площі 200 м кв.

• В Ізюмському та Харківському районах ворог вдарив БпЛА по агропідприємствах:

- в селі Вишнева Савинської громади горів дах ферми на площі 100 м кв. та сіно в іншій зруйнованій господарській будівлі на такій же площі.

- в селищі Слобожанське Балаклійської громади вибухами пошкоджені 4 зерносховища та корівник, у якому загинуло декілька голів великої рогатої худоби, сталось загоряння пшениці в ангарі на площі 2 м кв.

- у селі Мокра Рокитна Нововодолазької громади пошкоджені 3 будівлі корівників та адмінбудівля. Також є втрати великої рогатої худоби. В цьому випадку без пожежі.

● Під час ліквідації однієї з побутових пожеж врятовано 68-річну жінку, евакуйовано ще 2 людей. Внаслідок інших пожеж, не пов’язаних з обстрілами, 2 людини загинули.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 128 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Шановні харків’яни❗ Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”❗ Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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