Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 27 лютого 2025 року від ДСНС

● Протягом доби з 26 по 27 лютого рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 29 оперативних виїздів:

✅10 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких пов'язана з ворожим обстрілом;

✅2 – обстеження території після обстрілу;

✅1 – проведення аварійно- рятувальних робіт;

✅10 – на допомогу населенню;

✅6 – інші виїзди.

● Під час побутової пожежі постраждала 1 особа (Основ’янський район міста Харкова).

● За добу на Харківщині зафіксовано 1 пожежу спричинену ворожими обстрілами у Богодухівському районі.

● Також співробітники ДСНС залучались до обстеження території після обстрілу у сел. Золочів Богодухівського району. Внаслідок влучання КАБ на територію приватного домоволодіння пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. Постраждала жінка 1958 року народження та чоловік 1955 року народження.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 93 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Шановні харків’яни! Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”! ❗️Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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