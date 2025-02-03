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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 3 лютого 2025 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 3 лютого 2025 року від ДСНС

● Протягом доби з 2 по 3 лютого рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 18 оперативних виїздів, з яких:

✅ 10 – на ліквідацію пожеж, з яких 1 спричинена ворожими обстрілами;

✅ 4– на допомогу населенню;

✅ 1 – обстеження території після обстрілу;

✅ 3 – інші виїзди.

● За добу сталася 1 пожежа, спричинена ворожими обстрілами у Богодухівському районі області.

● О 07:54 виникла побутова пожежа на території приватного домоволодіння у Шевченківському районі міста Харкова. Горів житловий будинок на площі 80 м кв. В осередку пожежі виявлено тіло загиблого чоловіка, 1950 року народження.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 37 одиниць вибухонебезпечних предметів.

● Близько 14:50 під час риболовлі на березі річки Сіверський Донець у місті Ізюм, внаслідок підриву вибухонебезпечного предмету травмовано 4 чоловіків. Постраждалих госпіталізовано до медичного закладу. Усі обставини події з'ясовують правоохоронні органи.

Шановні харків’яни❗ Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”❗ Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

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