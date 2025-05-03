Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 3 травня 2025 року від ДСНС

● Протягом доби з 2 по 3 травня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 65 оперативних виїздів:

✅42 – на ліквідацію пожеж, 15 з яких пов’язані з ворожими обстрілами;

✅2 – на перевірку місць обстрілів;

✅11 – на допомогу населенню;

✅10 – інші виїзди.

● За добу на Харківщині зафіксовано 15 пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Богодухівському, Ізюмському, Куп’янському та Берестинському районах області, також Основ’янському, Слобідському, Київському, Салтівському районах міста Харкова.

● Вдень ворог завдав ударів керованими авіабомбами по житловому сектору села Цапівка Богодухівського району. Внаслідок влучань були частково зруйновані та пошкоджені двоповерховий та житлові будинки, господарчі споруди. Сталася пожежа на території приватного домоволодіння: горів житловий будинок та суха трава на подвір’ї. Внаслідок обстрілу постраждала жінка 1950 року народження.

● Ввечері внаслідок влучань та падіння уламків зафіксовано 10 пожеж у різних районах міста: Слобідському, Основ’янському, Салтівському та Київському. Горіли приватні та багатоквартирні житлові будинки, складські приміщення, виробничі об’єкти, транспортні засоби та інфраструктура. Постраждали 44 особи, серед них — 1 дитина віком 11 років.

● Рано вранці ворог обстріляв селище Великий Бурлук Куп’янського району. Внаслідок обстрілів горить будівля на площі 2000 м кв. Постраждала одна особа. Ліквідація пожежі триває.

● За добу в природних екосистемах сталось 17 пожеж на загальній площі понад 30 га.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 126 одиниць вибухонебезпечних предметів.

❗️Шановні харків’яни! Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”! Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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