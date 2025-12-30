Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 30 грудня 2025 від ДСНС

Протягом доби з 29 по 30 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативний виїзд:

8 – на ліквідацію пожеж.

2 – для проведення інженерних робіт;

9 – на допомогу населенню;

2 – інші виїзди.

Протягом доби на Харківщині рятувальники ДСНС не залучались до гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 2 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Шановні харків’яни! Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”! Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

