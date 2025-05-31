Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 31 травня 2025 року від ДСНС
● Протягом доби з 30 по 31 травня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 37 оперативних виїздів:
✅19 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких пов’язані з ворожими обстрілами;
✅4 – на проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;
✅2 – на перевірку після обстрілів;
✅8 – на допомогу населенню;
✅4 – інші виїзди.
● За добу на Харківщині рятувальники загасили 3 пожежі, спричинених ворожими обстрілами в Харківському районі області, Шевченківському та Київському районах міста.
● Вночі ворог завдав масованих ударів по місту Харкову та області, застосовуючи ударні безпілотники:
- у Київському районі міста Харкова в результаті обстрілу сталася пожежа на території цивільного підприємства. Горів дах на площі 250 м кв. Постраждала одна особа.
- у Шевченківському районі внаслідок влучання безпілотників горів бокс та 2 автомобіля на території підприємства.
- у селі Коваленки Харківського району внаслідок влучання ракети горів гараж на площі 30 м кв. Постраждалих немає.
За добу рятувальники ліквідували 5 пожеж в природних екосистемах на загальній площі 1 га.
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 148 одиниць вибухонебезпечних предметів.
❗Шановні харків’яни! Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”! Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.
Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV