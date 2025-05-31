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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 31 травня 2025 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 31 травня 2025 року від ДСНС

● Протягом доби з 30 по 31 травня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 37 оперативних виїздів:

✅19 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких пов’язані з ворожими обстрілами;

✅4 – на проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

✅2 – на перевірку після обстрілів;

✅8 – на допомогу населенню;

✅4 – інші виїзди.

● За добу на Харківщині рятувальники загасили 3 пожежі, спричинених ворожими обстрілами в Харківському районі області, Шевченківському та Київському районах міста.

● Вночі ворог завдав масованих ударів по місту Харкову та області, застосовуючи ударні безпілотники:

- у Київському районі міста Харкова в результаті обстрілу сталася пожежа на території цивільного підприємства. Горів дах на площі 250 м кв. Постраждала одна особа.

- у Шевченківському районі внаслідок влучання безпілотників горів бокс та 2 автомобіля на території підприємства.

- у селі Коваленки Харківського району внаслідок влучання ракети горів гараж на площі 30 м кв. Постраждалих немає.

За добу рятувальники ліквідували 5 пожеж в природних екосистемах на загальній площі 1 га.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 148 одиниць вибухонебезпечних предметів.

❗Шановні харків’яни! Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”! Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

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