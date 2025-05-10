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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 10 травня 2025 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 10 травня 2025 року від ДСНС

● Протягом доби з 9 по 10 травня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 18 оперативних виїздів:
✅ 6 – на ліквідацію пожеж;
✅ 9 – на допомогу населенню;
✅ 3 – інші виїзди.

● За добу на Харківщині не зафіксовано пожеж спричинених ворожими обстрілами.

● Під час однієї з побутових пожеж, яка сталася внаслідок необережності з вогнем у квартирі житлової 5-поверхівки у Салтівському районі Харкова, вогнеборці врятували 3 людей. Горіли домашні речі у ванній кімнаті на площі 1,5 м кв.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 91 одиницю вибухонебезпечних предметів.

Шановні харків’яни❗ Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”❗ Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/14028

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