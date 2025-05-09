Херсонес: замість розкопок — грабунок під охороною автоматів

У тимчасово окупованому Криму росіяни перетворили Херсонес Таврійський — об’єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО — на будівельний майданчик і “бізнес” для чорних копачів.

● Важка техніка нищить культурні шари.

● “Археологи” насправді шукають артефакти для перепродажу.

● Унікальні знахідки масово вивозять до росії.

Це не реконструкція. Це планомірне знищення української історії. Окупантам байдуже на спадщину — їх цікавить бетон, кеш і пропаганда.

Центр національного спротиву нагадує: злочини проти культури — це злочини проти людства.

Маєш інформацію про пересування техніки чи “будівельників” у Херсонесі — передай анонімно в чат-бот: https://t.me/official_sprotyv_bot

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/6893

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