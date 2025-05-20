Херсонщина проігнорувала російський ЄГЕ

З понад 1500 випускників шкіл на ТОТ росіянам вдалося знайти лише 43 охочих здавати їхній “ЄГЕ” — аналог НМТ.

Решта — відмовилась брати участь у псевдоосвіті окупантів.

Навіть москві довелось дозволити вступ до фейкових “вишів” без іспитів, бо ніхто не хоче мати справу з “рускім міром”.

Це — мовчазний протест.

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Джерело: https://t.me/sprotyv_official/6954

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