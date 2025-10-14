Надзвичайне
Сегодня 08:35
Хроніки ночі. Атака НАШИХ БПЛА

Хроніки ночі. Атака НАШИХ БПЛА

● Воронезька область. Борисоглебськ. Пролунало не менш 5 вибухів. Загалом вся област знаходилась в стані "небезпека" всю ніч.

● Кстово, Нижегородська область. Надходили повідомлення про роботу ППО. Наслідки потребують додаткового уточнення.

Загалом повітряна тривога та повідомлення про фіксацію прольоту БПЛА надходили з Ростовської області, АР Крим, Воронежа, Белгорода, Тамбова, Волгограду. Станом на ранок аеропорт Нижнего Новогороду перебуває в стані "Килиму".

(©️ Андрющенко)

