Хроніки ночі. Атака добрих БПЛА

❌Гуково, Ростовська область. Масштабна пожежа неподалік нафтобази після атаки БПЛА.

Місцеві повідомляли що вибух був дуже потужний.

❌Перевальск, Луганська область. Чисельні ураження військових цілей. Наслідки потребують офіційного уточнення.

❌Мелітополь.

Уражено підстанцію "Мелітопольска-150". Після ураження виник частковий блекаут на всій території області та пішла атака на суміжні регіони та регіони рф

❌Волгоград.

Серія вибухів Місцеві повідомляють, що чули характерний гул у небі та щонайменше 5 - 7 вибухів у південній частині міста. Безпілотники летіли на низькій висоті, зокрема вздовж русла Волги.

❌Волжський. Волгоградська область. Жителі повідомляли про звук двигунів у небі.

За їхніми словами, було видно спалахи, а від потужних вибухів у автомобілів спрацьовували сигналізації.

❌Орел. Після повітряної тривоги виникла пожежа в районі одній з підстанцій.

Деталі встановлюються.

Маріуполь, Бердянськ, Новоазовськ, Донецьк фіксували проліт "транзитних" дронів та агресивну роботу російські ППО.

Джерело: https://www.facebook.com/eptpk

