Хроніки ночі. Атака добрих БПЛА
❌Гуково, Ростовська область. Масштабна пожежа неподалік нафтобази після атаки БПЛА.
Місцеві повідомляли що вибух був дуже потужний.
❌Перевальск, Луганська область. Чисельні ураження військових цілей. Наслідки потребують офіційного уточнення.
❌Мелітополь.
Уражено підстанцію "Мелітопольска-150". Після ураження виник частковий блекаут на всій території області та пішла атака на суміжні регіони та регіони рф
❌Волгоград.
Серія вибухів Місцеві повідомляють, що чули характерний гул у небі та щонайменше 5 - 7 вибухів у південній частині міста. Безпілотники летіли на низькій висоті, зокрема вздовж русла Волги.
❌Волжський. Волгоградська область. Жителі повідомляли про звук двигунів у небі.
За їхніми словами, було видно спалахи, а від потужних вибухів у автомобілів спрацьовували сигналізації.
❌Орел. Після повітряної тривоги виникла пожежа в районі одній з підстанцій.
Деталі встановлюються.
Маріуполь, Бердянськ, Новоазовськ, Донецьк фіксували проліт "транзитних" дронів та агресивну роботу російські ППО.
