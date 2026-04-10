Надзвичайне
Сегодня 08:23
Хроніки ночі. Атака добрих БПЛА

❌Гуково, Ростовська область. Масштабна пожежа неподалік нафтобази після атаки БПЛА.

Місцеві повідомляли що вибух був дуже потужний.

❌Перевальск, Луганська область. Чисельні ураження військових цілей. Наслідки потребують офіційного уточнення.

❌Мелітополь.

Уражено підстанцію "Мелітопольска-150". Після ураження виник частковий блекаут на всій території області та пішла атака на суміжні регіони та регіони рф

❌Волгоград.

Серія вибухів Місцеві повідомляють, що чули характерний гул у небі та щонайменше 5 - 7 вибухів у південній частині міста. Безпілотники летіли на низькій висоті, зокрема вздовж русла Волги.

❌Волжський. Волгоградська область. Жителі повідомляли про звук двигунів у небі.

За їхніми словами, було видно спалахи, а від потужних вибухів у автомобілів спрацьовували сигналізації.

❌Орел. Після повітряної тривоги виникла пожежа в районі одній з підстанцій.

Деталі встановлюються.

Маріуполь, Бердянськ, Новоазовськ, Донецьк фіксували проліт "транзитних" дронів та агресивну роботу російські ППО.

Джерело: https://www.facebook.com/eptpk

Читайте ещё:

Історія, яку не дуже любили розповідати
Сегодня 09:04    37
За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав ще один зрадник, який наводив російські ракети по західних областях України
Сегодня 08:56    45
«Евробомба»: ядерные фантомы Нарышкина
Сегодня 08:48    63
Польські винищувачі F-16 перехопили над Балтійським морем літак рф, який вів розвідку
Сегодня 08:44    63
Харківщина 10 квітня
Сегодня 08:40    64
Китай убедил Иран сесть за стол переговоров
Сегодня 08:38    69
АМКУ отклонил заявку компании EDGE Group из ОАЭ на приобретения акций Fire Point
Сегодня 08:34    72
росія проводила таємну підводну операцію у британських водах
Сегодня 08:27    74
Незаконне збагачення: колишній депутат визнав свою вину та сплатить 13 млн грн у бюджет та на армію
Сегодня 08:20    68
Дрон-камикадзе "Герань-5", он же иранский Karrar… Самое время паниковать? Или нет?
Сегодня 08:16    91
