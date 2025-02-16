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Хто краде пам’ять телефону кожного щодня?

Хто краде пам’ять телефону кожного щодня?

Назвали програму, яка краде пам’ять телефону кожного щодня: як просто і швидко вирішити проблему

У сучасних смартфонах важливо тримати під контролем пам’ять пристрою. Часом, кеш, накопичений у різних застосунках, може займати занадто багато місця. Особливо це стосується месенджера Telegram, який, за активного використання, здатен “з’їсти” до 1 Гб пам’яті на тиждень.

Телеграф розповідає, як позбавитися цієї надокучливої проблеми, щоб звільнити місце для нових файлів і додатків. Якщо ви активний користувач Telegram, підписані на багато каналів або регулярно обмінюєтеся медіафайлами, важливо очищати кеш хоча б раз на кілька днів.

Немає причин для хвилювань: очищення кешу не видалить важливі файли, а лише усуне залишкові непотрібні дані.

Як очистити кеш в Telegram

● Відкрийте месенджер Telegram;

● У правому нижньому куті натисніть на “Налаштування”;

● Перейдіть у розділ “Дані та сховище”;

● Виберіть пункт “Використання сховища”;

● Тут ви побачите, скільки пам’яті займає кеш. Натисніть “Очистити весь кеш”;

● Дочекайтеся завершення процесу очищення, не закриваючи програму.

Джерело: bibliotech.com.ua

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