Надзвичайне
Сегодня 10:10
«Я більше не вивожу». Думка, яка буває у всіх. Що з нею робити? (ВІДЕО)

СЗЧ – це не просто сухі літери в рапорті чи страшилки про ВСП. Це проста математика війни: якщо ти пішов, твій сектор має тримати хтось інший. Медик, водій, кухар – неважливо. Ти створюєш дірку, яку затикатимуть твої ж побратими.

Бійці прикордонної бригади «Помсти» «Волонтер», «Красавчик» та «Кілер» – діляться відвертими думками про СЗЧ та його наслідки:

«Я прекрасно розумію, що в мене три сина, в мене дім. Якщо я піду – я заморився – то завтра [вороги] прийдуть уже до мене додому», – каже «Волонтер».

Ніхто не залізний. «Критична маса» назбирується у всіх. Але тікати – це перекреслити все, що ти зробив до цього, і стати проблемою для тих, з ким ти ділив хліб і окоп.

Маєш проблеми? Вдома, в голові, на душі? Підійди до командира, до побратимів, звернися до психологів. Поговори. Вихід є завжди, і це не обов'язково втеча в нікуди.

Не будь плюсом для ворога. Будь щитом для своїх.

Джерело: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

