Ядерний тероризм росії

Досі триває ліквідація наслідків пожежі на укритті четвертого енергоблоку ЧАЕС. Пожежа сталась 14 лютого після того, як росія вдарила БПЛА по укриттю. Зараз ліквідовують три осередки тління.

Це вже не перший акт тероризму відносно ядерних об'єктів України. Під атакою були, крім електростанцій, сховище радіоактивних відходів та ядерний дослідницький комплекс.

У першому виданні дослідження про вплив війни на довкілля ми публікували інфографіку про це, а також про окупацію Зони відчуження.

Джерело: https://t.me/uawarinfographics/4556

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