Сегодня 08:29
Як "Приват" відреагував на неналежне обслуговання ветерана

Як Приват відреагував на неналежне обслуговання ветерана

Цього тижня всіх українців вразила новина про неналежне обслуговування ветерана в одному із відділень "ПриватБанку".

Для нас ця тема теж є особливо важливою, тому що ми із повагою та відповідальністю ставимось до ветеранів, створюємо посібники та дослідження на ветеранську тематику, які призначені українському бізнесу та самим ветеранам.

Та попри халатну поведінку одного зі співробітників банку, приємно усвідомлювати, що український народ активно відстоює інтереси ветеранів, а "ПриватБанк" перепросив та почав втілювати нові ветеранські ініціативи всередині власної структури.

Джерело: https://t.me/uawarinfographics/5650

