Як росія прикриває свій терор: пʼять головних фейків після повітряної атаки 25 травня
Нижче — короткий розбір основних фейкових наративів, які поширювалися паралельно з ударами та після них і були зафіксовані Центром стратегічних комунікацій.
● «ППО не працює або працює погано»
Канали поширення: анонімні телеграм-канали, зокрема Cherkassynewsru
Меседж: «Сонна» ППО не змогла захистити міста
Мета: підірвати довіру до ЗСУ, посіяти паніку
● «Україна сама бʼє по своїх»
Канали поширення: проросійські блогери, зокрема Олександр Семченко
Меседж: ЗСУ нібито самі «впускають» дрони на цивільну інфраструктуру
Мета: зняти з росії відповідальність за атаки на мирне населення
● «Жертви — через українську ППО»
Канали поширення: SlavaRussia1, фейсбук-групи
Меседж: пошкодження — це уламки збитих ракет
Мета: створити уявлення, що захист — це загроза
● «Це все постановка для медіа»
Канали поширення: коментарі під новинами, зокрема на сторінці «Української правди»
Меседж: «По цивільних не б’ють», фото й відео — фейки
Мета: дискредитувати журналістику, замаскувати злочини
● «ЗСУ — цирк, ППО — мем»
Канали поширення: телеграм-канали з «гумором», як-от Mariupol555
Меседж: ППО нібито «бʼє по Києву»
Мета: висміяти захисників, деморалізувати аудиторію
Висновок:
Інформаційна атака — частина воєнної операції. Мета — не просто завдати шкоди, а стерти правду, зруйнувати довіру, звинуватити жертву. За кожним фейком стоїть реальна ракета, зруйноване місто і вбиті діти.
Джерело: https://t.me/spravdi/46907