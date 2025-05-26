Як росія прикриває свій терор: пʼять головних фейків після повітряної атаки 25 травня

Нижче — короткий розбір основних фейкових наративів, які поширювалися паралельно з ударами та після них і були зафіксовані Центром стратегічних комунікацій.

● «ППО не працює або працює погано»

Канали поширення: анонімні телеграм-канали, зокрема Cherkassynewsru

Меседж: «Сонна» ППО не змогла захистити міста

Мета: підірвати довіру до ЗСУ, посіяти паніку

● «Україна сама бʼє по своїх»

Канали поширення: проросійські блогери, зокрема Олександр Семченко

Меседж: ЗСУ нібито самі «впускають» дрони на цивільну інфраструктуру

Мета: зняти з росії відповідальність за атаки на мирне населення

● «Жертви — через українську ППО»

Канали поширення: SlavaRussia1, фейсбук-групи

Меседж: пошкодження — це уламки збитих ракет

Мета: створити уявлення, що захист — це загроза

● «Це все постановка для медіа»

Канали поширення: коментарі під новинами, зокрема на сторінці «Української правди»

Меседж: «По цивільних не б’ють», фото й відео — фейки

Мета: дискредитувати журналістику, замаскувати злочини

● «ЗСУ — цирк, ППО — мем»

Канали поширення: телеграм-канали з «гумором», як-от Mariupol555

Меседж: ППО нібито «бʼє по Києву»

Мета: висміяти захисників, деморалізувати аудиторію

Висновок:

Інформаційна атака — частина воєнної операції. Мета — не просто завдати шкоди, а стерти правду, зруйнувати довіру, звинуватити жертву. За кожним фейком стоїть реальна ракета, зруйноване місто і вбиті діти.

Джерело: https://t.me/spravdi/46907

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