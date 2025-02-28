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Як росія проводить інформаційну операцію «Злочини України проти дітей»

Дослідження Центру стратегічних комунікацій

Звинувачення України у злочинах проти дітей є ключовою складовою російського пропагандистського наративу.

- Ця теза почала формуватися ще у 2014 році, але набула особливої актуальності в березні 2023-го, коли Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна за викрадення українських дітей. У відповідь кремль почав активно поширювати фейковий наратив про «українські злочини проти дітей», щоб інформаційно перекрити цей кейс, – пояснює керівник Центру стратегічних комунікацій Ігор Соловей.

Як росія проводить інформаційну операцію «Злочини України проти дітей»

Як росія проводить інформаційну операцію «Злочини України проти дітей»

Як росія проводить інформаційну операцію «Злочини України проти дітей»

Як росія проводить інформаційну операцію «Злочини України проти дітей»

Як росія проводить інформаційну операцію «Злочини України проти дітей»

Як росія проводить інформаційну операцію «Злочини України проти дітей»

Як росія проводить інформаційну операцію «Злочини України проти дітей»

Як росія проводить інформаційну операцію «Злочини України проти дітей»

Як росія проводить інформаційну операцію «Злочини України проти дітей»

Як росія проводить інформаційну операцію «Злочини України проти дітей»

Джерело: https://t.me/spravdi/45269

Новости портала «Весь Харьков»

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