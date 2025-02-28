Як росія проводить інформаційну операцію «Злочини України проти дітей»

Дослідження Центру стратегічних комунікацій

Звинувачення України у злочинах проти дітей є ключовою складовою російського пропагандистського наративу.

- Ця теза почала формуватися ще у 2014 році, але набула особливої актуальності в березні 2023-го, коли Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна за викрадення українських дітей. У відповідь кремль почав активно поширювати фейковий наратив про «українські злочини проти дітей», щоб інформаційно перекрити цей кейс, – пояснює керівник Центру стратегічних комунікацій Ігор Соловей.

Джерело: https://t.me/spravdi/45269

Новости портала «Весь Харьков»