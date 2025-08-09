Як зупинити ядерний тероризм рф на ЗАЕС
Пояснює Центр стратегічних комунікацій
6 серпня інспектори МАГАТЕ зафіксували численні залпи російської артилерії, яка працювала у безпосередній близькості до периметра ЗАЕС.
▶️ російські війська використовують злочинну і цинічну тактику, прикриваючись найбільшою атомною електростанцією Європи.
▶️ Сили оборони України можуть давати лише обмежену відповідь на ці обстріли через безпрецедентний ризик ядерної катастрофи.
▶️ Використання такої тактики росіянами раніше вже призвело до пошкоджень критичної інфраструктури, яка забезпечує функціонування ЗАЕС, зокрема ліній електропостачання.
▶️ Україна закликає міжнародну спільноту посилити тиск на рф з вимогою негайної демілітаризації та деокупації Запорізької АЕС.
▶️ ЗАЕС може безпечно експлуатуватися лише під повним контролем українського «Енергоатому».
Джерело: https://t.me/spravdi/48386