Як зупинити ядерний тероризм рф на ЗАЕС

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

6 серпня інспектори МАГАТЕ зафіксували численні залпи російської артилерії, яка працювала у безпосередній близькості до периметра ЗАЕС.

▶️ російські війська використовують злочинну і цинічну тактику, прикриваючись найбільшою атомною електростанцією Європи.

▶️ Сили оборони України можуть давати лише обмежену відповідь на ці обстріли через безпрецедентний ризик ядерної катастрофи.

▶️ Використання такої тактики росіянами раніше вже призвело до пошкоджень критичної інфраструктури, яка забезпечує функціонування ЗАЕС, зокрема ліній електропостачання.

▶️ Україна закликає міжнародну спільноту посилити тиск на рф з вимогою негайної демілітаризації та деокупації Запорізької АЕС.

▶️ ЗАЕС може безпечно експлуатуватися лише під повним контролем українського «Енергоатому».

Джерело: https://t.me/spravdi/48386

