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Якщо вони почнуть завозити бензин танкерами, ми і до танкерів доберемся

Якщо вони почнуть завозити бензин танкерами, ми і до танкерів доберемся

Вчора росіяни хвалилися, що в них працює нафтопереробний завод, єдиний ще мабудь у великій центральній частині рф, - це НПЗ Слов'янський на Кубані

І вони навіть відео виклали, на якому говорять, що "бензин будєт, конєшно по большой ценє, 130-150 рублєй за літр, но будєт і отгружают от 5 тон".

Але це було вчора.

А сьогодні вже не отгружают, не по 5 тон, не по 3 тони, і навіть не по каністрі.

Слов'янський НПЗ, вірніше залишки, які там установки ще працювали, - сьогодні палають.

Збройні сили України знайшли що не добили ще на цьому заводі, і він прекрасно горить, приблизно як і в Туапсе.

Отже, криза продовжується.

І що цікаво, я от коли думав, з якої частини в росії почнуться проблеми, з півночі, з півдні, чи може на далекому сході.

Ні, виявляється, що проблеми почнуться по всій росії одразу, ми їх вже спостерігаємо в чергах на заправках, коли вони один одного за той літр бензину починають ледь не душити.

І в цьому є різниця, українського народу і російського. І в цьому є і зерно, про яке всі говорять, чому Україна вистояла всі ці роки, а росія не змогла маючи більший ресурс Україну скорити.

Тому що, українці вміють підставляти плече у важкі часи один одному.

І ми це прекрасно бачимо.

Бачимо на прикладі з Польщею, коли ми об'єдналися навколо України, коли поляки почали медалі забирати, хто любить Зеленського а хто ні, але в потрібний час ми об'єдналися і сказали "це непорядно і не гарно бити в спину під час війни".

росіяни не здатні до цього, вони навпаки починають один одного, як говорять в них улюблена приказка "нож в спину". І це ми все бачимо і будемо спостерігати.

А бензину в них не буде.

Його навіть не буде, якщо вони почнуть завозити його танкерами, тому що ми і до танкерів доберемся.

Тому, вірте в ЗСУ!

Слава Україні!

(с) Олег Байрак

Джерело: facebook.com/antivsepropalshik.vybrane

Новости портала «Весь Харьков»

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