Японский OSINT-исследователь AS-22 обновил свои подсчеты передислокаций российских ЗРК С-300 и С-400 с начала войны против Украины

Общее число этих систем, передислоцированных из различных регионов рф ближе к Украине примерно равняется 60 батальонам (AS-22 использует именно этот термин, хотя в ВСУ и ВС рф зенитные полки делятся на дивизионы, а не батальоны).

Исследователь отмечает, что в Восточном военном округе ВС рф русские передислоцировали часть ЗРК из прибрежной зоны и все ЗРК, находившиеся в не граничащих с побережьем районах.

Центральный военный округ лишился практически всех ЗРК — кроме тех, которые прикрывают пусковые ядерных ракет и один из аэродромов.

В Южном военном округе также наблюдалось передислоцирование ЗРК, однако многие другие ЗРК из других округов были перемещены сюда им на смену, так что общее количество в итоге увеличилось.

В московском военном округе исследователь отметил наименьшее уменьшение количества систем среди других округов.

В Ленинградском военном округе русские недавно сняли некоторые ЗРК даже от таких важных военных портов, как Мурманск и Северодвинск.

В Калининграде также отмечено снижение количества зенитных систем, хотя и небольшое.

В итоге исследователь оценивает процент передислоцированных С-300 и С-400 следующим образом:

• Восточный военный округ: 70,2%

• Центральный: 81,8%

• Южный: 60%

• московский: 28,5%

• Ленинградский: 76,9%

• Калининград: 29,3%

AS-22 также отметил, что только по собранным Oryx данным, почти четверть из передислоцированных ближе к Украине РЛС 92Н6Е была уничтожена либо повреждена.

Исследователь отмечает, что именно продолжающиеся удары по этим РЛС являются наиболее верным способом ослабить российскую противовоздушную оборону.

Он указывает на то, что потери среди пусковых установок тоже значительны (эквивалентны четырем батальонам), однако их количество остается слишком большим для слома всей системы.

AS-22 также указывает, что быстрое возвращение в строй поврежденных РЛС должно быть сложной задачей, в частности из-за сложности закупок с обходом санкций используемой в них западной электроники.

Джерело: https://t.me/yigal_levin/94606

