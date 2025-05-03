Сегодня 08:14
Просмотров: 44
Яркая ночь на юге рф: Тамань горит, Анапа, Новороссийск благодарят ПэВэО, Крымский мост в тревожном ожидании
В южных регионах рф этой ночью было очень не спокойно. Говорят — была одна из самых массированных атак дронов. Результат работы руцкой ПВО:
❌в Анапе обломки повредили 3 частных дома, начались пожары;
❌в Новороссийске повреждены многоэтажные дома в двух ЖК;
❌горели дома и в Ростовской области;
❌жители Крыма утверждают, что была атака на Крымский мост. Мост перекрыт. В пробке переж мостом находится около 3 тыс автомобилей.
Джерело: https://t.me/c/1226880919/54146