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Яркая ночь на юге рф: Тамань горит, Анапа, Новороссийск благодарят ПэВэО, Крымский мост в тревожном ожидании

Яркая ночь на юге рф: Тамань горит, Анапа, Новороссийск благодарят ПэВэО, Крымский мост в тревожном ожидании

В южных регионах рф этой ночью было очень не спокойно. Говорят — была одна из самых массированных атак дронов. Результат работы руцкой ПВО:

❌в Анапе обломки повредили 3 частных дома, начались пожары;

❌в Новороссийске повреждены многоэтажные дома в двух ЖК;

❌горели дома и в Ростовской области;

❌жители Крыма утверждают, что была атака на Крымский мост. Мост перекрыт. В пробке переж мостом находится около 3 тыс автомобилей.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/54146

Новости портала «Весь Харьков»

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