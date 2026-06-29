Инфографика количества личного состава ВС рф на территории Украины - 686 тыс по состоянию на июнь

Статистика без учёта Росгвардии, ФСБ и т.д., их на постоянной основе около 35 тыс. на территории Украины (на графике их нет).

Если учитывать всех вместе, как заявлял Сырский, – примерно 721 тыс.

Предыдущее обновление было в феврале – 677 тыс. Фактически за 5 месяцев +9 тыс., или по 1800 человек в месяц.

Это подтверждает ранние заявления Федорова и Мадяра об уничтожении россиян по формуле «прибыло = выбыло». Рост есть, но минимальный.

Выбиваем 33 тис, при наборе 33-35к в месяц.

Джерело: https://t.me/oko_gora/19687

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