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Инфографика количества личного состава ВС рф на территории Украины - 686 тыс по состоянию на июнь
Статистика без учёта Росгвардии, ФСБ и т.д., их на постоянной основе около 35 тыс. на территории Украины (на графике их нет).
Если учитывать всех вместе, как заявлял Сырский, – примерно 721 тыс.
Предыдущее обновление было в феврале – 677 тыс. Фактически за 5 месяцев +9 тыс., или по 1800 человек в месяц.
Это подтверждает ранние заявления Федорова и Мадяра об уничтожении россиян по формуле «прибыло = выбыло». Рост есть, но минимальный.
Выбиваем 33 тис, при наборе 33-35к в месяц.
Джерело: https://t.me/oko_gora/19687
Темы: війна, могилізація, росія, україна