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Истребитель F/A-18 упал за борт после попытки приземлиться на авианосец USS Harry S. Truman во вторник

Истребитель F/A-18 упал за борт после попытки приземлиться на авианосец USS Harry S. Truman во вторник

Это уже вторая потеря Super Hornet авианосцем за неделю с небольшим и третья за всю историю его развертывания.

По оценкам, стоимость каждого F/A-18 составит около 60 миллионов долларов.

Представитель Министерства обороны США подтвердил изданию Business Insider, что во вторник еще один истребитель F/A-18 Super Hornet упал с авианосца USS Harry S. Truman в Красное море.

Это второй истребитель, потерянный с Truman за чуть более чем неделю, и третий за развертывание авианосца. Стоимость Super Hornet оценивается примерно в 60 миллионов долларов за штуку.

F/A-18F приземлялся на летную палубу Truman во вторник, когда арест не удался, в результате чего истребитель упал за борт, сказал чиновник. Оба летчика благополучно катапультировались и были спасены вертолетом MH-60S Seahawk.

Авианосцы ВМС имеют катапульты для запуска и аэрофинишеры для восстановления. Толстые тросы помогают самолетам быстро замедляться при посадке. Неясно, что именно сломалось во время восстановления во вторник.

«Пилоты были осмотрены медицинским персоналом и получили незначительные травмы», — сообщил чиновник BI, добавив, что «никто из членов экипажа не пострадал».

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В декабре ракетный крейсер USS Gettysburg, входивший в ударную группу Truman, сбил Super Hornet, что американские военные описали как «явный случай дружественного огня». Оба летчика благополучно катапультировались.

В феврале авианосец «Трумэн» столкнулся с крупным торговым судном в Средиземном море, в результате чего командир авианосца был уволен.

28 апреля F/A-18E и тягач упали с Truman в Красное море после того, как экипаж потерял контроль над самолетом. Моряк, выпрыгнувший из кабины прямо перед тем, как истребитель упал за борт, получил легкие ранения

7 мая F/A-18E упал за борт после неудачного приземления.

Джерело: https://t.me/istrebin/19146

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