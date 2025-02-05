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Изюм. В последнее время обстрелы практически пропали с западных изданий

Изюм. В последнее время обстрелы практически пропали с западных изданий

В последнее время наблюдаю, как эти обстрелы перестают замечать.

Они практически пропали с западных изданий, их стало ощутимо меньше в твиттере.

И, конечно, от этого больно, потому что это человеческие жизни простых украинцев, которые ни в чём не виноваты и никогда не хотели этой войны.

Россия убила ещё 5 человек. Ударом "Искандера" по административному зданию в центре города. 55 ранены. (https://t.me/synegubov/12965) Работники налоговой, службы по вопросам детей и просто находившиеся на улице в этот момент люди.

Для России это называется очередной "центр принятия решений".

Для Украины это девушки 18 и 19 лет, которые обнаружены среди погибших. Одна из них была беременна.

Храните память о погибших. Помогайте пострадавшим. Пишите и говорите о них.

Они погибают только потому что Россия отказывает им в праве на существование.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/17123

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