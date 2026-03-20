“Живу благодаря Химере”: спецпризначенці ГУР проводять зачистку на Запорізькому напрямку (ВІДЕО)
Підрозділ “Химера” у складі “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України провів успішну зачистку одного з населених пунктів на Запорізькому напрямку.
Окремі групи ворожої піхоти закріпилися в житлових будівлях — вправними методичними діями розвідники вибили московитів з укриттів.
Спецпризначенці провели ретельну зачистку приміщень, знищили піхоту противника в ближньому бою та взяли в полон тих, кому пощастило вижити.
Полонені поповнили обмінний фонд — згодом їх обміняють на українських захисників.
Професійний майстер-клас з CQB від спецпризначенців “Химери” – на відео.
Долучайся до “Химери” — заповнюй заявку на сайті: https://himera-gur.com.ua
Джерело: gur.gov.ua