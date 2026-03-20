Сегодня 07:36
“Живу благодаря Химере”: спецпризначенці ГУР проводять зачистку на Запорізькому напрямку (ВІДЕО)

Підрозділ “Химера” у складі “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України провів успішну зачистку одного з населених пунктів на Запорізькому напрямку.

Окремі групи ворожої піхоти закріпилися в житлових будівлях — вправними методичними діями розвідники вибили московитів з укриттів.

Спецпризначенці провели ретельну зачистку приміщень, знищили піхоту противника в ближньому бою та взяли в полон тих, кому пощастило вижити.

Полонені поповнили обмінний фонд — згодом їх обміняють на українських захисників.

Професійний майстер-клас з CQB від спецпризначенців “Химери” – на відео.

Долучайся до “Химери” — заповнюй заявку на сайті: https://himera-gur.com.ua

Бойова робота триває на всіх напрямках!

Слава Україні!

Джерело: gur.gov.ua

