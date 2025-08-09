КАБи, БпЛА та РСЗВ: поліція фіксує наслідки обстрілів Харківщини

Впродовж доби окупанти били по Харківському, Чугуївському, Ізюмському, Богодухівському та Куп’янському районах.

Проти мирного населення застосували керовані авіабомби, РСЗВ, FPV-дрони та БпЛА, повідомляє поліція Харківської області.

Внаслідок ворожих обстрілів Купʼянська та Купʼянського району поранено двох чоловіків та трьох жінок. Зазнали уражень багатоповерховий будинок, приватна оселя, складські приміщення фермерського господарства, сільськогосподарська техніка, гаражі, приміщення гуртожитку й школи, відділення банків, будинок культури, пошкоджені лінії електропередач.

Вночі військові рф здійснили масований обстріл безпілотниками міста Чугуїв. Поранено 43-річну жінку та 15-річну дівчинку. Постраждалих з вибуховими пораненнями та численними ушкодження доставлено до медичного закладу. Пошкоджені квартири містян. На місці виникла пожежа.

Ворог завдав три удари по селу Золочів. Внаслідок влучань частково зруйнована одноповерхова будівля непрацюючого медичного закладу.

В Ізюмському районі через удари військових рф пошкоджені приміщення непрацюючого державного закладу, приватний будинок, повністю зруйновано будівлю школи та сільського клубу.

В Дергачівській громаді ворожий дрон влучив в домоволодіння. Пошкоджено будинок. Постраждалих немає.

8 серпня поліцейські здійснили 15 оглядів місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 13 кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією російської федерації.

Агентство Телевидения Новости